Папа Римский Франциск рассказал о своих похоронах

Папа Римский Франциск рассказал, что церемония его похорон будет упрощена, а тело после смерти не будет выставлено для прощания вне гроба. Об этом он говорит в только что опубликованной книге испанского журналиста Хавьера Мартинеса-Брокаля "Преемник", в которой рассказывает по большей части о своих отношениях с Бенедиктом XVI.

В частности, Франциск дал понять, что принятый до сих пор ритуал похорон главы Римско-католической церкви не будет соблюден после его смерти. Говоря о похоронах своего предшественника в начале прошлого года, нынешний понтифик указал, что "это будет последний такой ритуал - с телом Папы, выставленном для прощания без гроба, на катафалке".

"Я уже говорил с церемониймейстером, и мы убрали многие вещи, нынешний ритуал был слишком пышный", - говорит Франциск.

Он указал, что хотел бы "достойное простого христианина" прощание. Среди прочего устранена церемония закрытия гроба.

Ранее Франциск уже сообщал, что желает быть похороненным в папской базилике - Санта-Мария-Маджоре (Богоматери Великой). Как отмечают местные наблюдатели, Франциск и в своих похоронах хочет сохранить сдержанный скромный стиль, которым отмечен его понтификат с первого дня, когда он отказался от роскошных вещей и папских апартаментов.

Нынешнему Папе 87 лет. В последний год он часто страдает бронхитами, из-за чего вынужден иногда снижать активность. Сам он в опубликованной книге говорит, что кто-то в курии хотел бы его смерти, а также, что живший на протяжении 10 лет в Ватикане в статусе почетного Папы на покое после отречения Бенедикт использовался противниками нынешнего понтифика против него. Испанскому журналисту, входящему в папский пресс-пул, Франциск также поведал некоторые детали конклава (закрытых выборов Папы Римского), на котором он был избран в 2013 году.