Жена Шредера рассказала, о чем молилась в Москве в марте 2022 года

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в начале марта 2022 года провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Это был момент, когда можно было надеяться, что наступит мир, заявила жена немецкого политика Со-Ён Шрёдер-Ким в фильме, выпущенном в канун юбилея экс-канцлера, пишет BILD.

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Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Однако по инициативе украинской стороны переговоры были прекращены.

По словам Со-Ён Шрёдер-Ким, они вместе с мужем в марте 2022 года приехали в Москву, и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер провел переговоры с президентом России.

«Я была одна в номере гостиницы "Балчуг Кемпински" в Москве. А мой муж ушел на разговор с Путиным. Это был момент, когда можно было надеяться, что наступит мир. А мой собственный муж ушел говорить тет-а-тет. Я христианка, поэтому мне пришлось обратиться к Богу», - рассказала она в фильме о Шрёдере, который вышел в канун его 80-летия на телеканалах ARD и NDR.

Сам немецкий политик отметил, что исходил из того, что Владимир Путин «будет готов к разговору, потому что он мне доверяет».

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Выступить переговорщиком Герхарда Шрёдера попросили власти Украины, он встречался в Стамбуле с Рустемом Умеровым и получил от того условия, на которые готов Киев. Со-Ён Шрёдер-Ким утверждает, что вела протокол тех переговоров, отмечает BILD.

Ранее Шрёдер поддержал позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца, который отказался дальнобойные ракеты Taurus Украине. Он считает, что на Западе политика стремятся представить человеком, который «напрасно пытается установить мир». Бывший канцлер Германии также высказал мнение, что Берлин и Париж должны выступить с инициативой по возможному урегулированию конфликта на Украине.