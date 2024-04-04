Политолог-американист Владимир Можегов в разговоре с Рамблером высказался о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на предвыборную гонку в США. По словам эксперта, военная операция Израиля в Газе негативно отражается на политических позициях действующего главы США Джо Байдена внутри страны, чем может воспользоваться его оппонент по президентской гонке Дональд Трамп.

Война в секторе Газа может вынудить Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху покинуть свои посты, говорилось ранее в материале CNN. Как отмечалось, запланированный на 4 апреля разговор Байдена и Нетаньяху подсветит вопиющее противоречие в политике США в отношении войны в Газе, поскольку этот конфликт потенциально представляет экзистенциальную угрозу для их политических карьер.

Как только возникли трения между Байденом и Нетаньяху, тут же пошла серьезная критика в его адрес со стороны мейнстримных СМИ, тут же Байдена начали обвинять во всех грехах, а поддержка еврейского лобби, конечно, стала меньше. На Байдена сильно давят, и ему приходится балансировать, искать компромиссы. Однако пока никакого компромисса не находится, поскольку, с одной стороны, на него давят пропалестинские «оторванные» левые, с другой стороны, существует мощнейшее еврейское лобби. При этом еще есть и консерваторы, которые увязывают все вопросы по поддержке Байдена с решением миграционных проблем. Так что Байден оказался в некой «вилке», выхода из которой пока не видно. Владимир Можегов Политолог-американист

В ходе конфликта на Ближнем Востоке Израиль прибегает ко все более радикальным мерам, расшатывая положение Байдена, подчеркнул аналитик. При этом кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп призывает Израиль прекратить боевые действия в Газе, испытывая на себе давление со стороны американских консерваторов.

«И если Байдену приходится разбираться со своими антивоенными левыми, то костяк консерваторов составляют религиозные правые, а все религиозные правые в Америке настроены произраильски. Поэтому Трамп также выражает поддержку Израилю. И хотя евреи в США традиционно голосуют за демократов, сейчас происходит некий отток – многие из них начинают выступать за Трампа. Вместе с тем в Израиле также существуют различные силы, и для правого ортодоксального крыла, для того же Нетаньяху, Трамп может оказаться предпочтительнее Байдена. Напомню, что зять Трампа Джаред Кушнер поддерживает Нетаньяху, что между ними существуют очень тесные связи», - отметил эксперт.

Если палестино-израильский конфликт сохранится в своем нынешнем виде до президентских выборов в США, которые запланированы на ноябрь 2024 года, то более выгодно это будет Трампу, нежели Байдену, добавил специалист.

«Данный конфликт разрушает позиции Байдена, поэтому Трампу, который сейчас не находится у власти и у которого нет необходимости «разруливать» ситуацию, проще критиковать оппонента и получать от этого плюсы», – заключил Можегов.

Администрация президента США Джо Байдена настаивает на том, чтобы американский Конгресс одобрил поставку истребителей F-15 в Израиль на сумму $18 млрд. Об этом ранее сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.