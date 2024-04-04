Главный секретарь МВД Болгарии объявил о своей отставке

Главный секретарь МВД Болгарии (высший профессиональный пост в министерстве) Живко Коцев подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщает пресс-служба ведомства.

"В соответствии с регламентом, кабмин должен одобрить отставку главного секретаря, после чего президент Болгарии издаст указ о его освобождении от должности", - говорится в сообщении.

На своем посту Коцев работал с сентября 2023 года.

Премьер-министр в отставке Николай Денков отметил, что Коцев работал под постоянным давлением со стороны министра.

"Живко Коцев довольно долго был под серьезным давлением со стороны министра, который требовал от него увольнения. Еще около двух месяцев назад он мне об этом сказал лично, отметив, что не может эффективно работать под этим давлением", - сказал глава правительства. "Главный секретарь подал в отставку по личному желанию и причинам. Категорично могу заявить, что никакого давления на него не было", - заявил министр внутренних дел Калин Стоянов, отвечая на вопросы журналистов.

Отставка главного секретаря произошла в последние дни работы правительства в отставке. Вероятно, что уже в ближайшие выходные оно передаст свои полномочия техническому правительству страны.