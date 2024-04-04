Россиян задержали в Южной Корее по делу о наркотиках

Полиция Южной Кореи задержала троих иностранцев, подозреваемых в производстве и продаже наркотиков. Как сообщает Nate News, двое задержанных - граждане РФ.

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Отдел по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, полицейского управления провинции Кёнгидо задержал двух гражданин РФ и еще одного человека, гражданство которого не уточняется.

По данным полиции, трое задержанных производили гашиш и мефедрон в жилом доме, расположенном в городе Ансан. В качестве вещественных доказательств при задержании были изъяты 750 граммов концентрата марихуаны, 23 грамма гашиша и 6,5 грамма мефедрона, а также приспособления для изготовления наркотиков.

По предварительным данным, продажа запрещенных веществ велась через мессенджеры.

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Двое задержанных приехали в страну по туристическим визам в 2022-2023 годах. Все трое познакомились, работая поденщиками на стройке.

Летом 2022 года гражданина России задержали в Южной Корее по подозрению в убийстве. В полиции сообщили, что 50-летний россиянин три дня находился в бегах после убийства гражданина Узбекистана в Хвасоне. После задержания подозреваемый заявил, что напал на мужчину, так как тот отказался вернуть ему долг.