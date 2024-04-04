Немецкая полиция столкнулась с неожиданной проблемой

Полицейские из Баварии записали и выложили на YouTube видео без штанов, пытаясь обратить внимание на нехватку форменной одежды, поставки которой приходится ожидать по несколько месяцев. Об этом пишет издание Welt.

В ролике разговаривают двое полицейских, сидящих в патрульной машине. И один спрашивает у другого, сколько тот ждет. Тот отвечает, что четыре месяца. В итоге, когда полицейские выходят из автомобиля, оказывается, что на них нет штанов.

«Полиция Баварии буквально «ходит голой»», — заявил председатель Баварской государственной ассоциации профсоюзов немецкой полиции (DPolG) Юрген Кенляйн.

По его словам, замена униформы, одежда для новых сотрудников, а также смена униформы при переходе из одного подразделения в другое превращается в настоящую проблему с длительным сроком ожидания.

«С 2020 года мы уже почти не говорим о качестве служебной одежды, только о проблемах с доступностью униформы», - подчеркнул Кенляйн.

В МВД Баварии объяснили проблему нарушением цепочек поставок из-за конфликта на Украине, однако трудности с униформой начались еще в начале пандемии, отмечает издание.

«Узкие места в поставках комплектующих для униформы являются для нас серьезной проблемой», — пояснил представитель министерства, подчеркнув, что полиция получает форму из логистического центра в Нижней Саксонии, и ответственный штаб находится с ним «в тесном контакте».

Он также заверил, что все полицейские получат «широкий набор униформы, включая служебные брюки и куртки для разных погодных условий».

МВД Польши: беженцев с Украины заставляют бесплатно работать

Ранее уполномоченная Бундестага по обороне Ева Хёгль заявила, что есть нехватка всего необходимого и в немецкой армии. По ее словам, там не хватает «всего», поставки вооружений Украине усугубляют ситуацию, а немецким солдатам приходится мыться в душевых с плесенью.