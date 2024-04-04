Обзор иноСМИ: Украина задабривает Индию, Херш о «предостережении» США о теракте в «Крокусе»

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Поддержит ли Турция Киев в обмен на F-35

Партия справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана впервые за 20 лет проиграла оппозиции на выборах в местные органы самоуправления, пишет автор портала InfoBRICS Драго Боснич. По его мнению, этот проигрыш может вскоре привести к «тектоническим изменениям» во внутренней политике Турции.

Проблема Эрдогана и правящей ПСР в том, что идеологический, националистический и религиозный подход начинает терять силу, считает Боснич. По версии автора статьи, понимая, что это может стоить ему власти, и понимая, что экономические проблемы Турции могут быть решены с помощью Запада, Эрдоган может изменить свою сбалансированную позицию на «более пронатовскую». Это не значит, что Эрдоган изменит свое мнение по украинскому кризису и другим вопросам - просто его действия сводятся к реалполитик. Боснич также задался вопросом, поддержит ли Эрдоган киевские власти в обмен на получение американских истребителей F-35. По мнению автора, если Вашингтон и Анкара сблизятся, и последняя получит F-35, Россия окажется «еще больше окружена враждебными вассалами [США] с ядерным оружием».

Украина пытается перетянуть Индию на свою сторону

Спустя почти два года после того, как Украина публично осудила Индию за закупки российской нефти, Киев начал стремиться к более глубоким дипломатическим и торговым связям с Нью-Дели, пишет гонконгская газета South China Morning Post. Опрошенные изданием аналитики говорят, что этот шаг вряд ли изменит нейтральную позицию Индии по украинскому кризису, но, возможно, мотивирует Нью-Дели сыграть посредническую роль.

Об изменении позиции Украины в отношении Индии свидетельствует недавний визит украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Нью-Дели. По итогам переговоров стороны договорились восстановить уровень сотрудничества, существовавший между ними до украинского кризиса, а также определить новые перспективные проекты. Как заявил газете отставной офицер дипломатической службы в Вашингтоне Дональд Кэмп, Украина решила, что она мало что выиграет от критики Индии за ее связи с Россией, и перешла на более примирительную позицию. Индия - глобальный игрок, поэтому для Киева лучше, чтобы Нью-Дели был «или на его стороне, или как можно ближе».

«Сифилис: древняя болезнь, преследующая современную Америку»

Некоторые районы США - в частности, южная часть Чикаго - столкнулись с настоящей эпидемией сифилиса, рассказала газета Financial Times. Заболеваемость сифилисом в США сейчас находится на самом высоком уровне с 1950 года. По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2022-м сифилис у новорожденных встречался в десять раз чаще, чем в 2012-м.

Проблема касается не только США. В Британии заболеваемость сифилисом оказалась на самом высоком уровне с 1948 года. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, за 2020 год сифилисом заразились 7,1 миллиона жителей планеты в возрасте от 15 до 49 лет. По данным американских властей, чаще всего с сифилисом сталкиваются афроамериканцы, латиноамериканцы и американцы индийского происхождения. Часто у этих людей нет медицинских страховок или они живут в районах, где медицинское обслуживание недоступно. Доктор Роберт Макдоналд заявил FT, что США стали «жертвой былых успехов»: в 90-е годы сифилис в стране был почти полностью искоренен, многие государственные венерологические диспансеры закрылись, поэтому сдавать анализы и лечиться стало труднее.

«Изжило ли себя НАТО в свои 75 лет?»

В апреле 2024 года НАТО отмечает свое 75-летие. Редактор журнала The American Conservative, бывший советник Госдепартамента США Джеймс Карден заявил, что сейчас некоторые догматы в отношении успехов и незаменимости НАТО «кажутся весьма сомнительными - если не полностью ошибочными».

По версии Кардена, НАТО устарела еще к концу первого десятилетия своего существования: к 1956 году полностью исчезла угроза настоящей войны между американскими и советскими силами в Европе. Очередное решение о расширении альянса было принято всего через 24 месяца после распада СССР. Для США стимулом к этому послужила внутренняя политика, а не требования национальной безопасности. Карден отметил, что и сейчас от НАТО не требуется «защищать Европу от российского медведя». По словам автора, свидетельств, что Россия хочет получить под свой контроль страны ЕС, нет. Неужели на Западе действительно предполагают, что Россия хочет взять на себя бремя содержания сотен тысяч польских пенсионеров, задался вопросом Карден.

Сеймур Херш: Россия не получила от США конкретики по теракту в «Крокусе»

Американский журналист Сеймур Херш, ранее опубликовавший собственное расследование взрывов на «Северных потоках», поделился информацией, касающейся теракта в «Крокус Сити Холле». По его данным, американские спецслужбы не предупреждали Россию, где именно может произойти теракт (о том, что было названо конкретное место, писала The Washington Post).

По словам неназванного источника Херша, одно из предупреждений ЦР получило маркировку «срочно», в другом сообщении США назвали «достоверными» источник информации о готовящемся теракте. Однако никаких деталей в Вашингтоне не привели, утверждает источник журналиста. Херш привел в качестве примера конкретное предупреждение со стороны РФ перед терактом на Бостонском марафоне. Тогда российские спецслужбы отправили в ФБР полные досье на террористов.