Премьер-министр Румынии выступил за объединение с Молдавией

Глава правительства Румынии Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения с Молдавией, в том числе и в случае вступления республики в Евросоюз. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Еврокомиссия сначала рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, а затем выступила с рекомендацией начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС. Однако глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс подчеркнул, что Молдавия не получит поблажек для ускоренного вступления в ЕС.

По словам премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, в Молдавии живут румыны, такие же, как и он сам.

«Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета. Это мое право! По-прежнему верю в объединение Молдавии и Румынии», - заметил он.

Румынский политик уверен, что совершена историческая несправедливость, но нужно «строить будущее» и объединение двух стран можно провести как «внутри ЕС», так и найти какой-то другой путь.

Марчел Чолаку ранее уже призывал своего коллегу из Украины Дениса Шмыгаля признать, что молдавского языка не существует. А внешнеполитическое ведомство Румынии одобрило постановление парламента Молдавии о переименовании госязыка республики в румынский. В ведомстве подчеркнули, что законопроект «восстановил научную истину».