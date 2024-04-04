Верховный лидер Ирана на иврите обратился к Израилю

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в соцсети Twitter (X) обратился к Израилю на иврите и пообещал ответ за атаку на посольство страны в столице Сирии Дамаске. Он также пообещал заставить Тель-Авив раскаяться.

С Божьей помощью мы заставим сионистов раскаяться в преступлении агрессии против иранского консульства в Дамаске, — заявил он.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) подтвердил, что при ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске погибли семь военных советников. Согласно обнародованной информации, среди жертв оказались бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди и бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

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После этого Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект заявления с осуждением авиаудара Израиля по консульству Ирана в сирийском Дамаске, сообщал первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. Он назвал инициативу еще одной возможностью проверить намерения Запада.

Позже в США выразили опасения, что авиаудар Израиля по иранскому консульству в Сирии может привести к эскалации боевых действий в регионе и спровоцировать ответные удары по еврейскому государству и силам США. Некоторые из них считают, что атака может состояться в ближайшие 48 часов.