СБУ пожаловалась на отсутствие рычагов воздействия на соцсети и мессенджеры

Служба безопасности Украины (СБУ) не имеет рычагов воздействия на популярные соцсети и мессенджеры, такие как Telegram, Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией) и другие. Об этом сообщил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"Мы регулярно связываемся со всеми платформами для блокирования или удаления опасного контента. К сожалению, есть проблема. Ни один из сервисов - ни Telegram, ни Facebook, ни Google - официально не представлен на Украине, не имеет юридического лица. Они не обязаны выполнять наши запросы, требования, даже решения суда их не касаются, потому что они юридически не находятся на нашей территории", - сказал он в интервью агентству Укринформ.

По словам Витюка, Украина работает над решением этого вопроса.

"СБУ подала соответствующую инициативу, чтобы все международные платформы в течение определенного законом времени открыли на Украине свои официальные представительства, а в перспективе также перенесли сюда инфраструктуру, обслуживающую нашу территорию. В таком случае они будут обязаны выполнять решения украинских судов", - отметил он.

На Украине в последние месяцы активно обсуждается вопрос о потенциальной угрозе Telegram для нацбезопасности страны. В ноябре прошлого года эту тему поднял занимавший тогда должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, заявивший о готовности полностью запретить мессенджер. О "разрушительном эффекте" Telegram с точки зрения нацбезопасности говорил и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

25 марта в Верховную раду был внесен законопроект о регулировании работы Telegram и других общественных платформ, через которые распространяется информация. В нем, в частности, предусматривается требование о раскрытии источников финансирования телеграм-каналов, информации об их владельцах, включая данные о точном местоположении, номера контактных телефонов и адреса электронных почт. Законопроект, помимо прочего, предполагает требование о блокировке как отдельных лиц, так и каналов в целом, а также наличие на Украине полномочного представителя мессенджера для осуществления коммуникации с государственными органами украинской власти.

При этом почти половина украинцев, согласно данным опросов, негативно воспринимают действия властей по контролю за информацией в интернете.