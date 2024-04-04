Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ

Премьер-министр Британии Риши Сунак допустил, что Лондон выйдет из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), так как иммиграционный контроль и безопасность границ «важнее членства в любом иностранном суде». Об этом он заявил The Sun.

По словам Сунака, Британия может денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ) ради законопроекта, позволяющего депортировать в Руанду просителей убежища. Авторы инициативы рассчитывают, что эта мера удержит беженцев от пересечения британской границы на лодках.

Верховный суд Великобритании постановил в конце 2023 года, что законопроект о депортации в Руанду является незаконным. Против законопроекта выступает оппозиционная Лейбористская партия.

В 2024 году председатель ЕСПЧ Шиофра О'Лири заявила, что законопроект противоречит конвенции. Многие из правых сторонников Сунака хотят, чтобы Великобритания вышла из конвенции и начала вести независимую иммиграционную политику.

«Я считаю, что наша схема, включая ее руандийскую часть, все наши планы по борьбе с нелегальной миграцией, соответствуют всем нашим международным обязательствам, включая ЕКПЧ», - заявил Сунак журналистам.

Если ЕСПЧ с этим не согласится, безопасность границ станет для Британии важнее, чем членство в ЕСПЧ, подчеркнул британский премьер.

Великобритания помогла разработать Европейскую конвенцию по правам человека, вступившую в силу в 1953 году.