Австралия подвергла критике президентские выборы в России, так как предпочитает «удобную ложь», которую ей навязывают США и страны Запада. Такое мнение высказал выступивший наблюдателем на выборах президента России депутат из австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, пишет РИА Новости.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. По результатам обработки 100% протоколов действующий глава государства набрал 87,28% голосов.

Макрей публично охарактеризовал президентские выборы в России как обладающие высоким уровнем прозрачности и свободы и столкнулся с резкой критикой на родине за свою точку зрения.

«Мне действительно кажется, что здесь, в Австралии, СМИ предпочитают жить с удобной ложью, а не рассматривать или даже выслушивать неудобную правду. (…) Как всегда бывает с нашими разочаровывающими лидерами в Австралии, они, похоже, основывают свою позицию на том, что им велят делать и говорить, руководствуясь диктуемой из-за рубежа внешней политикой США и Великобритании», - уверен Макрей.

По его мнению, вся эта ситуация показывает, что Австралия больше не является «страной свободы воли, свободы слова и множества мнений», и в ней учитывается только точка зрения властей.

«Это печальное положение дел, если говорить откровенно», - констатировал политик.

Ранее директор грузино-российского общественного центра имени Е. М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе заявил о давлении со стороны Запада на миссии наблюдателей на выборах президента РФ.