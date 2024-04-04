Пока вы спали: планы США на размещение ракет в Азии и рост числа жертв землетрясения в Тайване

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Число пострадавших при землетрясении на Тайване возросло

Как минимум 1 тыс. 38 человек получили ранения в результате землетрясения на Тайване, сообщает ТАСС.

Согласно обновленным данным, погибшими по-прежнему числятся девять человек, еще 93 жителя ожидают помощи и 52 пропали без вести.

Ранее сообщалось о 1 тыс. 11 раненых.

В работе сервисов Apple произошел сбой

Работа ряда сервисов американской корпорации Apple, включая App Store и Apple Music, была нарушена в результате сбоя системы, сообщает ТАСС.

Также прекратили работу Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Sports, Apple TV+, Podcasts и некоторые другие. В работе еще трех сервисов наблюдаются неполадки.

Позднее компания заявила, что работа сервисов почти полностью восстановлена. Неполадки испытывают сервисы Apple School Manager, Apple Business Manager и Apple Business Essentials, остальные работают без перебоев.

Захарова заявила, что Россия не допустит неточностей в расследовании теракта в «Крокусе»

Москва тщательно и выверенно проведет расследование теракта в «Крокус сити холле», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел России.

Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, российские власти не дадут повода организаторам «зацепиться» за какие-либо неточности.

«Мы понимаем, что стилистика и факты, подтверждающие предыдущие действия киевского режима, за которым стоит Запад, могут и очевидно наталкивают на соответствующие выводы, но мы должны все-таки дождаться результатов расследования», — сказала дипломат.

Она напомнила о словах президента РФ Владимира Путина, который указал, что расследование теракта должно вестись «в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности».

В МИД пообещали НАТО ответ на любую угрозу безопасности

Любая угроза безопасности со стороны Североатлантического альянса в адрес Москвы не останется без ответа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.

Он сослался на президента РФ Владимира Путина, который в послании Федеральному собранию заявил, что «мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными».

Генерал США сообщил о планах Вашингтона разместить в Азии ракеты средней дальности

Американские власти в скором времени планируют разместить в Азии ракеты средней дальности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление командующего сухопутными войсками США на Тихом океане генерала Чарльза Флинна.

По его словам, это необходимо для сдерживания Китая. Это произойдет на фоне сотрудничества с союзниками и партнерами Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.

Для США «является крайне важным поиск путем противодействия» модернизации ракетного потенциала Китая, отметил Флинн.