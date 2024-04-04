В Шотландии из-за нового закона царит хаос

В полиции Шотландии творится хаос, произошедший после того, как поступили тысячи жалоб на основе нового спорного закона о преступлениях на почве ненависти, принятого 1 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Некоторые жалобы либо фальшивые и являются пустой тратой времени, либо подаются против высокопоставленных лиц или от их имени. Это признала министр юстиции Шотландии Шивиан Браун. По ее словам, «дезинформация и истерия» привели к неверным предположениям относительно закона. Одна из 4 тысяч жалоб, поданных в правоохранительные органы с момента вступления закона в силу, была подана кем-то, выдававшим себя за Браун. Министр также признала, что среди жалоб, что подаются в полицию «злонамеренными представителями общественности», есть «фальшивые и досадные» заявления.

Первый министр Шотландии Хамза Юсаф стал объектом большинства жалоб после того, как его речь после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США была вырвана из контекста и опубликована в интернете правыми активистами.

В Шотландии вступил в силу закон о разжигании ненависти, в том числе на почве трансгендерности. Спорный закон предусматривает введение ответственности за разжигание ненависти на основе возраста, инвалидности, религии, сексуальной ориентации, трансгендерности другого человека. Максимальное наказание может достигать семи лет.