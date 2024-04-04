Администрация американского президента Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление журналиста Такера Карлсона.

По его словам, никто толком не объяснил цель этой войны, и «не сказал нам, почему мы это делаем [направляем деньги Украине]».

Как отметил американский журналист, Киев не может победить в этом конфликте.