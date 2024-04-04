Карлсон рассказал о необъявленной войне США против России
Администрация американского президента Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление журналиста Такера Карлсона.
По его словам, никто толком не объяснил цель этой войны, и «не сказал нам, почему мы это делаем [направляем деньги Украине]».
Как отметил американский журналист, Киев не может победить в этом конфликте.
«Россия — гораздо большая страна. У нее на 100 млн больше людей и больше промышленных мощностей, все это знают во всем мире. Люди очень ясно это понимают. За пределами Соединенных Штатов нет ни одного информированного человека, который думал бы, что Украина каким-то образом победит Россию», — указал Карлсон.
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