Из-за мобилизации украинцы переходят на нелегальное положение

Владислав Шурыгин, член Изборского клуба:

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- В минувший вторник Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Документ опубликовали на сайте Верховной рады.

Собственно, это давно ожидаемое и очевидное решение. Киев шаг за шагом марширует к гитлеровскому варианту "тотальной войны", когда на фронт пойдут все - от 16 лет до 70. Просто сделают это на Украине постепенно - новый мобилизационный закон, похоже, будет там вводиться "по кускам".

Похоже, что следующим этапом под мобилизацию подтянут стариков и инвалидов.

Командование ВСУ уже посчитало, что снижение в стране призывного возраста на два года позволит поставить под ружье около 100 тысяч человек.

Правда, не ясно, сколько из них уже завтра можно будет застать дома. Сейчас бегают от призыва, по данным местных территориальных центров комплектования - ТЦК, больше 400 тысяч граждан Украины. По другим данным, их больше полумиллиона.

Фактически, это целая армия, сопоставимая по численности с ВСУ.

Теперь к ним присоединится еще несколько десятков тысяч уклонистов. А заодно начнут прятаться от мобилизации те, кому за 60.

Все больше украинцев переходит на нелегальное положение. Драконовский мобилизационный закон только ускорит этот исход.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона":

- Украинские формирования испытывают явный дефицит бойцов на линии боевого соприкосновения с Вооруженными силами России. Путем снижения возрастного порога мобилизованных с 27 до 25 лет Зеленский планирует увеличить количество живой силы ВСУ на переднем крае.

Также подписанный им закон отменяет отсрочки для людей с отклонениями и рядом болезней. Таких граждан будут заставлять проходить медицинское освидетельствование каждые девять месяцев либо под разными предлогами зачислять как годных или ограниченно годных к службе. Проходит все это на фоне явных неудач ВСУ - на фронте. Это касается и провала их контрнаступления, и невозможности содержать боевые позиции, и продавливания линии фронта со стороны российских войск.

В таких условиях, отказавшись от идеи контрнаступления и в ожидании новой партии западной помощи, Киев напрягает все усилия, чтобы удержать фронт от прорыва Российской армии.

Алексей Леонков, редактор журнала "Арсенал Отечества":

- Ужесточение на Украине закона о призыве на воинскую службу в первую очередь говорит о том, что людской ресурс, который киевский режим так бездумно отправлял на бессмысленные мясные штурмы, начал подходить к концу. За два года Украина умудрилась угробить в своих контрнаступлениях огромное количество мужчин в возрасте от 26 до 55 лет. Точных цифр не знает, наверное, даже командование ВСУ. Однако все больше экспертов, в том числе западных, уже начинают говорить, что в ходе специальной военной операции погибли, пропали без вести и были ранены более миллиона украинских военных.

Сейчас на Банковой собирают людей для очередного последнего и решительного наступления, которое они планируют провести летом. По крайней мере, об этом говорят их так называемые лидеры общественных мнений, близкие к власти. Однако учитывая потери украинской армии за последнее время, недоукомплектованность подразделений нормальной техникой, боеприпасами, обмундированием, вопрос о попытках масштабного прорыва не может рассматриваться всерьез нормальными военачальниками. Это будет очередная мясорубка, в которой вновь будет перемолот украинский генофонд.

Опять же надо учитывать, что, несмотря на зомбирование украинского населения бесчисленными мифическими победами, огромное количество украинцев мужского пола не желают попасть на линию боевого соприкосновения и стать безвестными героями. В обществе, пока робко, начинает расти противодействие гестаповским методам призыва. На украинских военкомов начинают вести охоту. Все чаще случаи, когда на них нападают, избивают и даже убивают.

Из этого можно сделать вывод, что, даже мобилизовав еще 100-150 тысяч человек, командование ВСУ не сможет сделать из них боевых зомби, по первому приказу готовых ринуться на убой. Укропатриотов в армии, да и по всей стране, становится все меньше. Вполне вероятно, что ВСУ ударными темпами продолжат готовить в тылу линию обороны. Видимо, как раз под эти цели и будет привлекаться новый армейский призыв. То есть они будут для начала помогать строить укрепления, так как в ВСУ явно не хватает людей для возведения фортификационных укреплений. Вполне вероятно, что затем и займут те позиции, которые построили.