В Гонконге зафиксирован первый случай заражения человека вирусом герпеса обезьян

Речь идёт о 37-летнем мужчине, который в конце февраля подвергся нападению дикого примата в загородном парке Цзиньшань.

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Он был госпитализирован. По данным Центра охраны здоровья министерства здравоохранения, пострадавший проходит лечение в отделении интенсивной терапии. У пациента взяли образец спинномозговой жидкости, который показал положительный результат на наличие вируса.

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Как уточняется, у инфицированного могут проявляться симптомы гриппа, которые способны прогрессировать до заражения центральной нервной системы. При этом передача вируса от человека к человеку очень редка. Жителей призвали держаться подальше от диких обезьян, промывать раны, нанесённые ими, проточной водой и незамедлительно обращаться за медицинской помощью.