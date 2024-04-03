Порошенко осудили за желание баллотироваться в президенты Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал бывшего главу государства Петра Порошенко за выражение своих амбиций баллотироваться на следующих выборах президента во время боевых действий.

"Хорошо, пусть выдвигается. Это его право. <...> У нас война, а у него уже выборы", - сказал он в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном на ее YouTube-канале.

На вопрос, может ли Порошенко что-то знать об организации будущих выборов, Подоляк ответил, что "Петр Алексеевич никогда ничего не знает, кроме того, что фанфаронствует".

Советник главы офиса президента также подверг критике идею Порошенко о создании коалиционного правительства вместе с представителями оппозиции.

"В этом нет смысла. <...> Сколько было попыток создать правительства единства, это приводит к внутренним конфликтам", - заявил он.

По словам Подоляка, те силы, которые сегодня на Украине предлагают такие модели правительства, хотят "вернуться к политическим моделям, которые не дали результатов".

2 апреля в интервью каналу Al Jazeera экс-президент Украины заявил, что намерен принять участие в следующих президентских выборах. Политик добавил, что для проведения выборов Киев должен добиться успеха в боевых действиях. Кроме того, Порошенко объявил о намерении баллотироваться в Европарламент в случае вступления Украины в ЕС.

Ситуация вокруг выборов

По конституции выборы украинского президента должны были состояться в марте. Действующий глава государства Владимир Зеленский требовал прекратить "вбрасывать в общество" тему выборов, заявив, что они сейчас "не ко времени" и могут пройти только по окончании боевых действий.

Некоторые западные партнеры настаивали на организации украинских выборов в срок. Тогда Зеленский предлагал им профинансировать этот процесс, если для них так важна эта тема.

В конце ноября прошлого года представители всех фракций Верховной рады, включая президентскую "Слуга народа", подписали заявление о том, что считают невозможным проведение в стране парламентских и президентских выборов до окончания боевых действий и в течение полугода после отмены военного положения.

Позже Порошенко и руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступили с идеей создания коалиционного правительства, в котором бы приняли участие представители оппозиционных политических сил. По их мнению, это помогло бы предотвратить кризис легитимности власти, вызванный отсутствием президентских и парламентских выборов на Украине из-за военного положения. Однако занимавший тогда пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал это предложение неуместным.