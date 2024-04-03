Илон Маск: "Байден едва понимает, что происходит"
Предприниматель Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, рассказал в соцсети X о роли президента Соединенных Штатов Джо Байдена в жизни страны.
По его мнению, американский лидер с трудом понимает, что действительно происходит вокруг него.
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«Очевидно, Байден едва понимает, что происходит. Он является трагической ширмой для политической машины крайне левых», — подчеркнул Маск.
Ранее предприниматель предложил периодически проверять умственные способности всех без исключения президентов США. Он добавил, что тестирование должно осуществляться в обязательном порядке.
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