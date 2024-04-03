Блинкен и Столтенберг обсудили приоритеты летнего саммита НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассмотрели на встрече в Брюсселе приоритеты предстоящего в июле саммита альянса. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Госсекретарь Блинкен и генеральный секретарь Столтенберг обсудили ключевые приоритеты вашингтонского саммита, включая укрепление наших общих обязательств перед Украиной, партнерств НАТО с Индо-Тихоокеанским регионом и ЕС, а также расширение обязательств в сфере коллективной обороны", - говорится в письменном заявлении Миллера.

Детали не приводятся.

Очередная встреча в верхах Североатлантического альянса намечена на 9-11 июля. Она пройдет в столице США.