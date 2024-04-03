Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу французского ведомства.

По данным агентства, переговоры прошли в среду, 3 апреля. Стороны обсудили текущую международную повестку, военные конфликты.

Лекорню выразил солидарность с семьями жертв. Он подчеркнул, что у Парижа нет данных, которые могли бы установить связь между терактом и Украиной.

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Кроме того, министр заявил о готовности к укреплению сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Напомним, что теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Погибли 145 человек, были госпитализированы свыше 100 человек.