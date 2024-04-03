Алиев ответил на вопрос о нападении на Армению

Заявления о планах Азербайджана напасть на Армению являются беспочвенными. Об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба главы государства. Lenta.ru

Также отмечается, что Алиев назвал полезными переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана по тексту мирного соглашения в Берлине. При этом он подчеркнул, что существует необходимость ускорить переговоры. News.ru

Ранее Алиев заявлял, что инсинуации о возможном нападении Баку распространяет французский лидер Эммануэль Макрон. Все это часть антиазербайджанской политики Франции, считает он. Газета.Ru