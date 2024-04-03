Кирби прокомментировал удар ЦАХАЛ по волонтерам

Соединенные Штаты не планируют проводить собственное расследование удара ЦАХАЛ по сотрудникам гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа, рассказал на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник отметил, что не собирается «тем или иным образом комментировать операции ЦАХАЛ». Он добавил, что израильские власти уже проводят расследование инцидента.

«Мы ожидаем, что они проведут тщательную, но быструю работу и будут прозрачны относительно своих выводов», — пояснил Кирби.

Напомним, что 2 апреля семеро сотрудников WCK, в том числе граждане Австралии, Великобритании, Ирландии и Польши, погибли во время авиаудара ЦАХАЛ по объектам в центральной части сектора Газа.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон призвала Тель-Авив незамедлительно расследовать инцидент. Она пояснила, что США «убиты горем и глубоко обеспокоены» гибелью сотрудников «Всемирной центральной кухни».

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В Армии обороны Израиля заметили, в свою очередь, что начали тщательную проверку на самом высоком уровне, чтобы разобраться в обстоятельствах этого трагического инцидента.