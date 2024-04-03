Глава ВОЗ сообщил о заражении человека птичьим гриппом в США

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает тесный контакт с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США в связи с зафиксированным в этой стране случаем заболевания человека птичьим гриппом (H5N1). Об этом сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Заражение птичьим гриппом выявлено в США у "человека, работающего на коммерческой молочной ферме", и в CDC подтвердили факт заболевания, отметил Гебрейесус.

"Любой случай заражения вирусом H5N1 вызывает беспокойство, поскольку он очень опасен для человека, хотя никогда не было доказано, что он легко передается между людьми", - пояснил гендиректор.

"Пациент не сообщил о каких-либо симптомах, кроме покраснения глаз, он не был госпитализирован и выздоравливает, - сказал Гебрейесус. - Продолжается расследование того, как этот человек был заражен, и ВОЗ находится в тесном контакте с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США".

ВОЗ и ее партнеры "отслеживают вирусы гриппа во всем мире, чтобы вести мониторинг эволюции и распространения вирусов как у животных, так и у людей", резюмировал гендиректор.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, вызываемая штаммами вируса гриппы типа А. Заболевание распространено во всем мире, многие виды диких птиц легко переносят заражение, но у некоторых, включая домашних, болезнь развивается и может быть передана человеку.