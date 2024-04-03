Президент Грузии увидела саботаж в действиях пророссийского правительства

Попытка пророссийской правящей партии «Грузинская мечта» инициировать скандальный законопроект об иноагентах является саботажем. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Lenta.ru

«Мечта» сделала очень четкое заявление. Сказала «нет» Европе по всем направлениям, которые были прописаны как в предыдущих рекомендациях, так и нынешних 9 рекомендациях. Дала четкий отказ от всех возможных вопросов, которые определяют наш завтрашний день и открытие переговоров [c ЕС], по всем этим направлениям. Мы получили от Европы своеобразный аванс и сегодня «Мечта» занята саботажем этого нашего пути и будущего. Саботаж - единственное слово, которое приходит мне на ум», - заявила Зурабишвили на брифинге. ТАСС

Ранее в среду исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе заявил о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект об иностранных агентах. News.ru