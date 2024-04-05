Во Франции заявили о нехватке солдат ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку солдат. Об этом Франции.

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Обозреватели напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.

«В некоторых селах уже не осталось мужчин, и женщины поддерживают работу заводов», — подчеркнули авторы материала.

В качестве примера в статье приводится город Каменка. «На улицах города только женщины со своими детьми и пожилые люди. Муниципалитет отправил 1300 солдат на фронт из населения в 20 тысяч человек», — говорится в материале. Журналисты телеканала также обратили внимание на то, что женщины на Украине стали занимать должности, которые, как правило, занимали мужчины.

Зеленский подписал закон Верховной Рады о снижении минимального возраста мобилизации в ВСУ до 25 лет 2 апреля. Государственная служба статистики Украины насчитала почти 500 тысяч новых призывников после решения украинского президента о снижении мобилизационного возраста.