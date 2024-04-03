Генсек НАТО отреагировал на удар Израиля по гумконвою в Газе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил удар Израиля, в результате которого погибли сотрудники гуманитарной организации World Central Kitchen в секторе Газа. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав внешнеполитических ведомств стран альянса.

"То, что мы видим сейчас в Газе, - это гуманитарная катастрофа. Мы видим страдания, видим, что гражданских убивают. Мы видели удар по гуманитарным работникам, я осуждаю этот удар", - сказал он.

Столтенберг добавил, что приветствует намерение Израиля провести расследование того, что случилось.

2 апреля организация WCK, занимающаяся предоставлением бесплатного питания пострадавшим от различных стихийных бедствий, получила сообщения о гибели своих сотрудников в результате удара по их автомобилю в тот момент, когда они находились к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа. Среди семи убитых четыре иностранца - граждане Австралии, Великобритании, Ирландии и Польши.

Кирби прокомментировал удар ЦАХАЛ по волонтерам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале проверки по факту "инцидента, который привел к трагической гибели людей". Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари выразил соболезнования руководству WCK и стран, граждане которых погибли. Он заявил, что ЦАХАЛ стремится установить все обстоятельства произошедшего и поделится выводами, к которым придет.