Сийярто: Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне

Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года, это является очевидным, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после заседания совета глав МИД стран НАТО.

Как указал Сийярто, НАТО хочет увеличить координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, в чем Венгрия ни в какой форме не хочет и не будет участвовать, потому что Украину на саммите в Вашингтоне не пригласят в НАТО. По его словам, «это скорее заместительные действия, очень опасные и очень дорогие», передает РИА «Новости».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил позицию альянса о принятии в него Украины, однако отметил, что не знает, когда это произойдет.

В среду Сийярто заявил, что Венгрия будет против любых предложений НАТО, способных привести к эскалации конфликта на Украине, прямой конфронтации с Россией и созданию угрозы третьей мировой войны.