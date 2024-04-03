Венгрия отказалась участвовать в координации поставок Украине, которые осуществляются под руководством США. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Lenta.ru

«Сегодня мы ясно дали понять, что Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Венгрия не участвует в планировании этой координирующей роли НАТО. Мы не будем участвовать в выполнении вытекающих из этого задач и операций в этой области», - рассказал Сийярто венгерским журналистам в перерыве совещания в Брюсселе. ТАСС

Он добавил, что официальный Будапешт продолжит отстаивать позицию Венгрии, которая не поставляет вооружение и не направляет солдат для участия в украинском конфликте. RT на русском