В Финляндии предложили продлить закрытие КПП на границе с Россией

Министерство внутренних дел Финляндии призвало продлить закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Газета.Ru

Из документа следует, что правительство Финляндии планирует рассмотреть постановление от МВД, предполагающее закрытие КПП до дальнейшего уведомления. Правоохранительные органы страны предложили властям утвердить соответствующую инициативу на заседании 4 апреля. Москва24

Автотранспортные КПП на границе с Россией закрыты по решению правительства Финляндии с конца ноября 2023 года по 14 апреля из-за, по версии финских властей, неконтролируемого прибытия беженцев. ТАСС