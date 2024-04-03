Село Ватутино в Харьковской области переименовали в Залужное

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сообщила о переименовании села Ватутино в Харьковской области, названного в честь советского военачальника Николая Ватутина.

«Комитет по местному самоуправлению на своём сегодняшнем заседании принял решение о переименовании села Ватутино Харьковской области в село Залужное. А город Ватутино Черкасской области предлагают переименовать в Багачёв», — сообщила она в Telegram.

О том, связано ли новое название населённого пункта с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, Геращенко не уточнила.

Ранее нынешний главком ВСУ Александр Сырский заявил, что у Владимира Зеленского были веские причины для отправки Залужного в отставку.

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире канала «Прямой» заявил, что Владимир Зеленский заставил Залужного молчать о реальных причинах его увольнения.