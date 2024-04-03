Принц Уильям сблизился с одним из членов семьи на фоне рака у Кейт Миддлтон

Отношения принца Уильяма с одним из членов королевской семьи значительно укрепились после того, как его супруге Кейт Миддлтон диагностировали онкологию, пишет газета The Mirror со ссылкой на королевского эксперта. Отмечается, что речь идет о королеве Камилле, которая оказалась в аналогичной ситуации.

Принц Уильям и королева Камилла стали гораздо ближе друг другу после того, как у королю Чарльзу и принцессе Уэльской диагностировали рак. Несмотря на непростые отношения, которые связывали будущего короля с женой его отца, Уильям и Камилла оказались в похожих обстоятельствах, что стало причиной их сближения.

И хотя Камилла и Уильям демонстрируют миру (и, несомненно, своим супругам тоже) храброе лицо, могут наступить моменты, когда они признаются друг другу в том, как они справляются со всем этим, — отметил собеседник издания.

Ранее стало известно, что невестка короля Великобритании Карла III Кейт Миддлтон была вынуждена публично рассказать об онкологии из-за утечки медицинской информации и угрозы ее обнародования. Сотрудники Кенсингтонского дворца поспешили опубликовать видеообращение принцессы Уэльской с описанием ее лечения от рака, чтобы опередить СМИ.