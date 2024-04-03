Озвучен мотив ученика, устроившего стрельбу в финской школе

12-летний ребенок, устроивший стрельбу в школе в финском городе Вантаа, мог пойти на это из-за травли со стороны других учеников. Об этом сообщает местный портал Yle со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел 12 апреля. Полицию в школу вызвали в 9:08 мск, а уже через час правоохранители заявили о задержании подозреваемого. Ранения получили три школьника, один из них позднее скончался.

По информации портала, над задержанным издевались одноклассники. В результате происшествия погиб 12-летний мальчик, еще две девочки находятся в больнице с тяжелыми ранениями. Подозреваемый в ходе допроса признал свою вину.

Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают маршрут стрелка и обстоятельства случившегося. Кроме того, полицейские расследуют, как в руки 12-летнего попало огнестрельное оружие.