Сильнейшее за 25 лет: последствия землетрясения на Тайване

В среду на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. По данным сейсмологов оно стало самым мощным на острове за последние 25 лет. Эпицентр землетрясения находится в малонаселенном районе примерно в 18 км к югу от города Хуалянь.

На данный момент известно о девяти погибших. В результате бедствия пострадали не менее 711 человек. Не менее 77 человек, по данным пожарных, остаются в ловушке, спасательные работы продолжаются.

На Тайване в год происходит от двух до четырех землетрясений магнитудой от 6 до 7, однако выше 7 происходят редко.

Последствия рекордного землетрясения на Тайване - в галерее "Рамблера".