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Сильнейшее за 25 лет: последствия землетрясения на Тайване

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Поврежденное здание после землетрясения на Тайване
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Поврежденное здание после землетрясения на Тайване 
© legion-media.ru
Спастели работают после землетрясения на Тайване
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Спастели работают после землетрясения на Тайване 
© legion-media.ru
Обстановка в аэропорту Наха на острове Окинава, Япония, после предупруждения о цунами из-за землетрясения на Тайване
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Обстановка в аэропорту Наха на острове Окинава, Япония, после предупруждения о цунами из-за землетрясения на Тайване 
© legion-media.ru
Последствия землетрясения на Тайване
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Последствия землетрясения на Тайване 
© legion-media.ru

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Поврежденное здание после землетрясения на Тайване
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Поврежденное здание после землетрясения на Тайване 
© legion-media.ru
Спастели работают после землетрясения на Тайване
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Спастели работают после землетрясения на Тайване 
© legion-media.ru
Поврежденное здание после землетрясения на Тайване
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Поврежденное здание после землетрясения на Тайване 
© globallookpress.com
Последствия землетрясения на Тайване
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Последствия землетрясения на Тайване 
© globallookpress.com

В среду на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. По данным сейсмологов оно стало самым мощным на острове за последние 25 лет. Эпицентр землетрясения находится в малонаселенном районе примерно в 18 км к югу от города Хуалянь.

На данный момент известно о девяти погибших. В результате бедствия пострадали не менее 711 человек. Не менее 77 человек, по данным пожарных, остаются в ловушке, спасательные работы продолжаются.

На Тайване в год происходит от двух до четырех землетрясений магнитудой от 6 до 7, однако выше 7 происходят редко.

Последствия рекордного землетрясения на Тайване - в галерее "Рамблера".

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