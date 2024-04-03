В грузинском парламенте депутаты чуть не подрались из-за закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляции грузинских телекомпаний.

Ранее в среду правящая партия «Грузинская мечта» решила снова инициировать законопроект об иностранных агентах, который привел к волнениям в марте 2023 года. В этот раз в документе вместо термина «агент иностранного влияния» используется понятие «организация, проводящая интересы иностранной силы».

Конфликт произошел между исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе и оппозиционным депутатом Алеко Елисашвили. Последний назвал законопроект об иностранных агентах аналогом российского и возмутился тому, что его снова внесли на рассмотрение. Мдинарадзе на повышенных тонах потребовал от оппозиционера объяснить, чем законопроект похож на закон, принятый в России.

В результате коллегам пришлось растаскивать Мдинарадзе и Елисашвили, которые продолжали ругаться. После этого спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что отключит микрофон каждому депутату, который заявит, что законопроект об иноагентах является «российским».

Напомним, что 7 марта 2023 года парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об иностранных агентов. Это привело к массовым акциям протеста в Тбилиси, которые разгоняла полиция. Позже власти отозвали законопроект из парламента.