Посол Израиля уточнила число находящихся в плену ХАМАС россиян

Трое граждан России находятся в заложниках у палестинского движения ХАМАС, их нет в списках погибших. Об этом со ссылкой на заявление посла Израиля Симоны Гальперин пишет ТАСС.

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В октябре 2023 года представители палестинской организации ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля, им также удалось зайти в ряд городов и захватить заложников. Израиль перешел в состояние войны и начал операцию в секторе Газа.

Сегодня посол Израиля Симона Гальперин отметила, что в плену по-прежнему остаются трое россиян.

«Три человека с двойным гражданством, в том числе с российским», - пояснила она.

При этом в ответ на вопрос журналистов о том, живы ли граждане России, дипломат заявила, что «их нет в списках погибших».

ХАМАС сообщил о гибели двух заложников в Газе

Ранее агентство Reuters сообщило, что палестинское движение ХАМАС представило посредникам и США собственный проект прекращении огня в Газе, предполагающий обмен израильских женщин и детей на 700 - 1000 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. По задумке ХАМАС, дата постоянного прекращения огня будет согласована после первоначального обмена заложниками и пленными.

В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в свою очередь заявили, что это предложение о перемирии основано на «нереалистичных требованиях». При этом в совместном докладе Всемирного банка и ООН отмечалось, что свыше половины жителей сектора Газа находятся на грани голода, и более 1 миллиона из них остались без домов.