Глава МИД Латвии предложил способ пополнения фонда помощи НАТО Украине

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил намерение Североатлантического альянса создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Украине. Соответствующее заявление он сделал по прибытии на заседание глав внешнеполитических ведомств стран альянса в Брюсселе. ТАСС

«Мы должны показать Украине, что ее финансовые проблемы могут быть решены», — заявил дипломат. По его словам, размеры взносов в фонд помощи НАТО должны рассчитываться в процентах от ВВП. Кариньш призвал страны альянса пожертвовать 0,25 процента ВВП на поддержку Киева сверх стандартных расходов на оборону. Lenta.ru

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны увеличить помощь Вооруженным силам Украины из-за проблем на поле боя. Газета.Ru