Меган Маркл отказала в важной просьбе Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон пригласили Меган Маркл и принца Гарри в Великобританию. Об этом сообщает The Mirror.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон попытались наладить отношения с Меган Маркл и принцем Гарри. Они пригласили герцогов Сассекских в Великобританию, чтобы помириться и пообщаться с их детьми — сыном Арчи и дочерью Лилибет. Однако сообщается, что принц Гарри и Меган Маркл якобы отказались от предложения.

«Меган не сможет привезти детей в Великобританию. Уильям и Кейт предложили Меган и Гарри приехать с сыном и дочерью, чтобы попробовать помириться. Но это предложение не привело никуда до сих пор», — заявил королевский эксперт Том Куинн.

22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Она заявила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. Позже журналисты написали, что принц Гарри и Меган Маркл узнали о заболевании Кейт Миддлтон по телевизору.

Предполагается, что 8 мая принц Гарри выступит по случаю 10-летия «Игр непобежденных» в соборе Святого Павла в Лондоне. При этом пока неизвестно, будет ли присутствовать на мероприятии Меган Маркл.

Ранее сообщили, что Карл III пожалел об упущении в воспитании принца Гарри.