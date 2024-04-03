WSJ: Макрон не будет просить помощи у НАТО в случае конфликта с РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил союзникам, что если Париж отправит в зону спецоперации свои войска и Россия нанесет по ним удар, то помощь США или Североатлантического альянса (НАТО) не потребуется. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

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В то же время Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены перспективой уничтожение французских формирований.

— Администрация (президента США Джо — прим. «ВМ») Байдена была обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены на Украину, — передает газета.

Президент Франции Эммануэль Макрон создает альянс из стран, готовых отправить военных на Украину. Издание Politico сообщает, что Германия, Чехия и Польша отправлять войска не хотят. А вот Эстония, Латвия и Литва — уже «за». К чему приведут эти действия, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Ряд стран Европы может отправить в зону специальной военной операции свои войска для участия в конфликте против России. Однако полностью вводить контингент НАТО на территорию Украины никто не будет. Об этом в беседе с «ВМ» сообщил политолог Юрий Светов.