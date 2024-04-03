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Atlantico: Россия «захватывает» Ближний Восток

Ближний Восток давно был зоной влияния США, но вывод американских сил из Афганистана изменил баланс сил в регионе, пишет французское издание Atlantico. Эксперты по Ближнему Востоку Роланд Ломбарди и Фабрис Баланш заявили изданию, что Россия «захватывает» регион.

Баланш отметил, что с упадком, а затем и с распадом СССР в начале 1990-х годов США стали гегемоном на Ближнем Востоке. Но после вторжения американцев в Ирак ситуация начала меняться. Превращение Ирака в антииранскую демократию провалилось, а Иран воспользовался американскими неудачами. В последние годы США продолжают терять свое влияние - к примеру, арабские страны не поддержали санкции против Москвы и сохранили с ней тесные отношения вопреки давлению Вашингтона. Влияние США становится все слабее в Ливане, Сирии и Ираке, американцев там заменяют Россия и Иран.

Junge Welt рассказала о подозрительных кадровых перестановках в Киеве

Поговорка гласит, что коней на переправе не меняют, но именно это и происходит на Украине в последние несколько недель, пишет немецкое издание Die junge Welt. Все началось с отставки в феврале главы ВСУ Валерия Залужного. Как отмечет газета, он «имел смелость» противопоставить более реалистичный взгляд на ситуацию на поле боя оптимизму Владимира Зеленского.

Залужный должен стать послом Украины в Великобритании, но этот вопрос находится в подвешенном состоянии: сообщается, что Лондон затягивает согласование. Зеленский задумал переезд Залужного как маневр, позволяющий держать популярного среди населения и армии генерала вне украинской внутренней политики, отмечает Die junge Welt. Тем более, что партия экс-президента Петра Порошенко открыто поддерживает Залужного. Возможно, Лондон не одобряет кандидатуру нового посла, так как британцы хотят оставить Залужного в игре в качестве возможной альтернативы Зеленскому. Последнее украинские увольнение газета называет особенно интересным: свой пост покинул первый помощник Зеленского Сергей Шефир. Он был давним приятелем Зеленского и фактически его доверенным лицом - его семье перешли зарубежные активы Зеленского после выборов.

«Финляндия готовится к войне Давида и Голиафа»

В небольшом финском городке на границе с Россией всего 30 километров леса отделяют Лапландскую пограничную службу от российских войск, пишет британский таблоид The Sun. Местную военную базу в поселке Ивало называют «Арктической Спартой» НАТО, сейчас это ближайший к России пункт дислокации американских войск.

Как отмечает The Sun, на Западе есть опасения, что именно на финских пограничников обрушится удар, если Россия нацелится на Запад. Местная база также находится всего в 300 километров от Северного флота РФ и атомных подлодок в порту Мурманска. Бывший финский генерал, а ныне член парламента Пекка Товери рассказал The Sun, что столкновение в Ивало стало бы «кровавой бойней». Финляндия ежегодно обучает более 21 тысяч новых призывников, при этом 285 тысяч резервистов «готовы вступить в войну в любой момент», что делает страну крупнейшим военным резервом пехоты в НАТО, подчеркивает газета.

«Паранойя или новый фронт: страны Балтии говорят о российской угрозе»

Время от времени почти все союзники Киева предупреждают об угрозе распространения конфликта на Украине на остальную Европу, пишет хорватское издание Advance. Хотя некоторые высказываются осторожно и расплывчато, предупреждая об этом лишь как о потенциальной опасности, которую следует предотвратить (Венгрия, Австрия, Италия), три бывшие советские республики - Эстония, Литва, Латвия - идут на несколько шагов дальше и называют угрозу реальной.

Последнее предупреждение содержится в совместном заявлении трех балтийских послов в Лондоне. Они предупредили об «экзистенциальной» схватке России с Эстонией, Литвой и Латвией. По мнению дипломатов, Россия способна «быстро переключиться» с Украины на Прибалтику. Однако все три страны являются членами НАТО и, следовательно, частью коллективной обороны альянса, поэтому в их заявлениях можно заметить «выраженный субъективизм», отмечает Advance. Паранойя в их случае сочетается со страхом возвращения в прошлое, во времена СССР. Но без конкретных аргументов все эти предупреждения выглядят также частью пиар-кампании, цель которой - отправить на Украину еще больше оружия, подчеркивает издание.

Россия и «хаос в Африке»

Американский журнал The National Interest пишет, что, несмотря на вовлеченность России в украинский кризис, Москва остается активным стратегическим противником США и «создает проблемы по всем миру». Так, Африка стала полем битвы за влияние между Москвой и Вашингтоном.

Судя по недавним заявлениям главы Африканского командования США (AFRICOM), генерала морской пехоты Майкла Лэнгли, Россия добилась определенных успехов, отмечает NI. Как утверждает Лэнгли, в Африке Россия использует дезинформацию, чтобы настроить африканские страны против США и Запада в целом. По версии американского генерала, в Нигере Москва смогла с помощью информационных операций убедить местное правительство вытеснить американские войска из страны. NI отмечает, что Африка столь важна для России и США сразу по нескольким причинам - это природные ресурсы, геополитическое влияние и борьба с терроризмом.