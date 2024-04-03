Токаев рассказал о сотрудничестве со спецслужбами РФ после теракта в «Крокусе»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с секретарями cоветов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что российские и казахстанские спецслужбы не перестают контактировать по вопросам взаимодействия в антитеррористической сфере после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

Политик напомнил, что Казахстан сразу осудил теракт в Подмосковье и выразил свою солидарность с Россией.

Токаев подчеркнул, что в этой ситуации самое главное — сделать правильные выводы и принять необходимые практические меры против террористической деятельности, чтобы обеспечить безопасность людей. Он предложил принять программу сотрудничества по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2025-2027 годы.

Токаев добавил, что противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, а также транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и вызовам кибербезопасности является одним из приоритетов председательства Казахстана в ШОС.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».