Политолог: Зеленский незаконно отменил выборы на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский незаконно отменил президентские выборы в своей стране. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, после 20 мая нынешний президент Украины не сможет законно им считаться, поскольку истекут его полномочия.

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«Все решения об отмене выборов принимались, скажем так, не в соответствии с их собственным, украинским, законодательством. И у нас, и у них сейчас очень многие обращают на это внимание. Они радостно или горестно кричат о том, что Незалежная лишилась легитимного президента. Вражеские пропагандисты сокрушаются: как же так, что же делать, куда бежать», — обратил внимание политолог.

Очередные выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако власти страны отказались от проведения всеобщего голосования, связав это с продолжающимися боевыми действиями.

Вместе с президентскими выборами не стали проводить и парламентские.

Экс-премьер Украины Николай Азаров до этого заявил, что с конца мая 2024 года Зеленский станет «нелегитимным самозванцем», который фактически захватил власть в стране.

Бывший политик напомнил, что продление полномочий президента Украины в условиях военного положения в государстве относится к компетенции Верховной рады.

Ранее в офисе Зеленского анонсировали реформы правительства.