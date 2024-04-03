Скончался старейший мужчина в мире

Старейший мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора из Венесуэлы умер, не дожив нескольких дней до своего 115-летия. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

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Перес Мора скончался в возрасте 114 лет и 339 дней из-за респираторных осложнений. 4 февраля 2022 года его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого старого мужчину в мире в возрасте 112 лет и 253 дней — он обогнал прошлого рекордсмена, испанца Сатурнино де ла Фуэнте Гарсию, умершего в возрасте 112 лет.

Как пишет газета El Nacional, Перес Мора объяснял свое долголетие «постоянной работой, полноценным отдыхом, ранним сном и ежедневным употреблением стакана бренди». Долгожитель хорошо питался, молился, регулярно пил воду и рано ложился спать.

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Родился венесуэлец в городе Эль-Кобре 27 мая 1909 года и был 9-м из 10 детей в семье. У самого долгожителя 11 детей. В последнее время Перес Мора проживал в доме на ферме в Сан-Хосе-де-Боливаре.