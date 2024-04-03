Клинтон рассказала, как выбрать между «старыми» Байденом и Трампом

Экс-кандидат в президенты США, бывшая глава Госдепартамента Хиллари Клинтон заявила, что и Джо Байден, и Дональд Трамп стары, но один из них - эффективный политик, а другой - обвиняемый почти в сотне преступлений. Об этом она рассказала в эфире «Ночного шоу» с Джимми Фэллоном.

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Телеведущий задал Клинтон вопрос о «матче-реванше Байдена против Трампа».

«Что вы скажете избирателям, которые расстроены, что выбирать приходится из этих двух вариантов?» - спросил Фэллон.

Клинтон посоветовала избирателям «взять себя в руки».

«Один из них - старый, эффективный и сострадательный, у него есть сердце и он действительно заботится о людях. А другой - старый, и ему предъявлено обвинение в 91-м тяжком преступлении», - подчеркнула она.

Клинтон заявила, что не понимает, почему это трудный выбор.

«Нам предстоит пройти через выборы, и, надеюсь, люди поймут, что поставлено на карту. Потому что это - экзистенциальный вопрос: какую страну мы будем иметь, какую демократию мы будем иметь», - заключила политик.

Частые оговорки и рассеянность 81-летнего Байдена усиливают опасения избирателей по поводу его возраста и позволяют республиканцам спекулировать по этому поводу. Байден уже стал самым старым президентом США в истории. Если он одержит победу снова, в начале второго срока ему будет 82 года.

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Соперником Байдена на выборах, вероятнее всего, будет Дональд Трамп, который лишь немного младше - сейчас ему 77. Трампу предъявили серию обвинений по разным уголовным делам, включая дело о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.