Три страны ЕС призвали использовать ресурсы промышленности для целей НАТО

Главы внешнеполитических ведомств ФРГ, Франции и Польши Анналена Бербок, Стефан Сежурне и Радослав Сикорский назвали использование всех промышленных мощностей Европы для военных нужд одной из ключевых задач развития НАТО. Такое мнение министры выразили в колонке для европейского издания газеты Politico накануне 75-й годовщины образования Североатлантического альянса.

"Необходимо использовать весь промышленный потенциал нашего континента для модернизации нашего военного потенциала, наращивания производства и достижения эффекта масштаба", - отметили главы МИД.

Также министры указали, что достигнутые в 2024 году правительствами трех стран расходы на оборону в размере минимум 2% от ВВП не должны быть пределом трат на вооружение НАТО.

"Эти цифры могут быть лишь отправной точкой", - убеждены министры.

Наряду с этим главы ведомств заявили о необходимости выстроить более крепкую европейскую систему обороны на фоне опасений, что президентом США вновь может стать Дональд Трамп, который по отношению к НАТО занимает скептическую позицию.

"США уже давно взяли на себя большую часть бремени, чем остальные члены нашего альянса. Но коллективная оборона - это наши коллективные усилия. В этом отношении мы подтверждаем важность более сильной и боеспособной европейской обороны", - указали министры.

15 февраля в Брюсселе прошла встреча министров обороны стран НАТО. Одна из приоритетных тем переговоров - наращивание производства снарядов, часть из которых будет направлена на Украину, а другая - пополнит запасы государств альянса, оказывающих военную помощь Киеву. 14 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что в 2024 году 18 из 31 страны НАТО будут тратить на оборону свыше 2% ВВП. Таким образом, альянс не смог выполнить закрепленное в постановлении саммита НАТО в Уэльсе в 2014 году обязательство довести военные расходы каждой из стран НАТО до 2% ВВП в течение 10 лет - то есть к 2024 году.