Протестующие фермеры провели ночь в здании Минсельхоза Польши

Протестующие польские фермеры провели ночь в здании министерства сельского хозяйства, где ждут на переговоры премьер-министра Польши Дональда Туска. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Минувшей ночью Минсельхоз сообщил о начале переговоров главы ведомства Чеслава Секерского с представителями протестующих. Председатель профсоюза индивидуальных фермеров «Солидарность» Томаш Обшаньский утром заявил, что контакты ни к чему не привели.

«После ночи такие же выводы, как и после дня. Ждем премьер-министра. Ничего не было решено, ничего не было согласовано», — сказал он.

Обшаньский пояснил, что 12 человек ночью вели переговоры с Секерским и его заместителем Михалом Колодзейчаком. По его словам, они не дали ожидаемых результатов, а министр «прижат к стене», поскольку все зависит именно от решений премьера Туска. Последний же не хочет идти на переговоры и возлагает ответственность на Минсельхоз.

«Он говорит, что это должно сделать министерство сельского хозяйства, а министерство сельского хозяйства возлагает вину на решение правительства», — сказал глава профсоюза.

Напомним, что акции протеста польских фермеров продолжаются с февраля. Одним из главных требований является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции.