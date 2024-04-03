Стали известны новые детали сигнала США о подготовке теракта в России

США сообщили России и Ирану конкретные цели террористов перед терактом в «Крокус Сити Холле», Москва предприняла меры по расследованию угрозы. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что США интенсивно работают над сбором разведданных о потенциальных атаках «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, признана террористической организацией в России и запрещена) и его филиала в Афганистане под названием «Вилаят Хорасан» (ИГИЛ-Х, запрещена в России).

Узнав о подготовке нападений, Вашингтон предупредил Москву и Тегеран о конкретных целях террористов. Некоторые западные чиновники заявили, что Россия обратила внимание на предупреждение, сделанное резидентурой Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в Москве, и предприняла шаги по расследованию угрозы.

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Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников заявила, что власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали российской стороне, что целью атаки может стать «Крокус Сити Холл».