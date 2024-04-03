Пока вы спали: мощное землетрясение на Тайване и условие США для диалога с РФ

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Землетрясение на Тайване стало самым мощным за 25 лет

Землетрясение в уезде Хуалянь на Тайване стало самым сильным на острове за последние 25 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Центрального метеорологического управления острова У Цзяньфу.

«Сегодняшнее землетрясение магнитудой 7,2 стало мощнейшим с 21 сентября [1999 года]. Толчки ощущались по всему Тайваню, в том числе в центральной и северной его частях», — говорится в заявлении.

Погибли как минимум 4 человека, еще 97 пострадали.

Для выхода на границы Часова Яра военным осталось пройти около 500 метров

ВС РФ нужно пройти 500 метров для того, чтобы выйти на границы Часов Яра в ДНР. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с РИА Новости.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский признался, что Часов Яр, важный логистический хаб армии Украины, куда ранее привозили свежие силы, после взятия российской стороной под огневой контроль ведущих туда дорог теряет свое значение для противника.

«Что касается Часов Яра, то осталось где-то около полукилометра для того, чтобы выйти на границы Часов Яра», — указал Водолацкий.

Британия призовет НАТО закупать снаряды для Украины

На встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе министр Великобритании Дэвид Кэмерон намерен призвать союзников совместно закупать снаряды и ракеты для Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, пишет «Лента.ру».

Как говорится в публикации, Кэмерон также призовет страны НАТО увеличить расходы и нарастить производство в сфере военно-промышленного комплекса.

Блинкен допустил возможность диалога США с РФ в случае изменения ее политики

Условия для мирного диалога с Россией назвал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу LCI. Об этом пишет ТАСС.

Он указал, что диалог Вашингтона и Москвы может состояться, если РФ изменит свою политику. Пока что власти США не видят никаких изменений, но Блинкен выразил надежду, что когда-нибудь это изменится. Он добавил, что приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 возможно, если страны-участники достигнут консенсуса.

Поставки российского газа в ЕС достигли максимума за полгода

Экспорт трубопроводного газа из России в Европу за полгода достиг максимальных показателей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ГТС) — ENTSOG.

«Объем трубопроводного экспорта российского газа в Евросоюз и Молдавию в марте вырос на 26% к аналогичному периоду 2023 года. Поставки достигли 2,74 млрд кубометров», — свидетельствуют данные операторов ГТС.

В публикации уточняется, что РФ поставляет газ в Европу транзитом через Украину, а также по нитке «Турецкого потока». Через Турцию российский газ попадает в Балканские страны, а через Украину в Центральную и Западную Европу, включая Молдавию.