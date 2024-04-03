Стало известно о планах властей Харькова эвакуировать город

Власти Харькова подготовили планы по эвакуации населения из города. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание «Думка».

По его словам, хотя конкретные планы по эвакуации людей в случае наступления противника имеются, власти не намерены их использовать. Терехов заверил, что ситуация в Харькове спокойная.

«Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова. <…> Никакой паники в городе нет», — заверил он.

Харьков погрузился в «кромешную тьму»

До этого МВД Украины выступило с утверждением, что поводов для эвакуации жителей Харькова за пределы города и его окрестностей нет.

Во вторник генерал Вооруженных сил Украины в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос рассказал, что положение украинских войск окрестностях города Часов Яр на артемовском направлении очень непростое. По его словам, украинцам нужно быть готовым к обороне Харькова.