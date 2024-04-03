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Кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО

Глава парламента Петер Пеллегрини, один из кандидатов в президенты Словакии, уверен, что Украина не может стать частью Североатлантического альянса, в то время как его оппонент, бывший министр иностранных дел республики Иван Корчок, заявляет, что окончательное решение будет за НАТО, если Украина будет соответствовать необходимым требованиям. Об этом пишет РИА Новости.

Кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО
© ТАСС

Модератор предвыборной дискуссии в эфире телеканала Markiza спросил Пеллегрини, должна ли Украина вступить в НАТО. Тот ответил однозначным «нет».

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При этом его соперник Корчок возразил, указав, что окончательное решение должен принимать альянс.

«После выполнения условий, после того, как Украина внесет вклад в безопасность в Европе и НАТО, решение об этом примут страны альянса, решать это не будет никто другой извне», — подчеркнул он.

Корчок напомнил, что обещание о вступлении Украины в НАТО было дано в 2008 году правительством Роберта Фицо и президентом Словакии Иваном Гашпаровичем, и его необходимо сдержать.

Во второй тур выборов президента Словакии, намеченный на 6 апреля, из девяти кандидатов прошли Корчок, получивший 42,51% голосов, и глава словацкого парламенте Пеллегрини, набравший 37,02%.

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