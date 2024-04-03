Кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО

Глава парламента Петер Пеллегрини, один из кандидатов в президенты Словакии, уверен, что Украина не может стать частью Североатлантического альянса, в то время как его оппонент, бывший министр иностранных дел республики Иван Корчок, заявляет, что окончательное решение будет за НАТО, если Украина будет соответствовать необходимым требованиям. Об этом пишет РИА Новости.

Модератор предвыборной дискуссии в эфире телеканала Markiza спросил Пеллегрини, должна ли Украина вступить в НАТО. Тот ответил однозначным «нет».

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При этом его соперник Корчок возразил, указав, что окончательное решение должен принимать альянс.

«После выполнения условий, после того, как Украина внесет вклад в безопасность в Европе и НАТО, решение об этом примут страны альянса, решать это не будет никто другой извне», — подчеркнул он.

Корчок напомнил, что обещание о вступлении Украины в НАТО было дано в 2008 году правительством Роберта Фицо и президентом Словакии Иваном Гашпаровичем, и его необходимо сдержать.

Во второй тур выборов президента Словакии, намеченный на 6 апреля, из девяти кандидатов прошли Корчок, получивший 42,51% голосов, и глава словацкого парламенте Пеллегрини, набравший 37,02%.